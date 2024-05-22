Долгое время Албания была закрытой от мира. Однако сейчас она мощно развивает свою туристическую инфраструктуру и врывается во все топы лучших европейских курортов.

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Ксамил – европейские Мальдивы

Одним из самых популярных среди туристов является курорт Ксамил. Он расположен на Албанской ривьере и славится своим белоснежным песком, кристальной водой и соломенными домиками на пляжах. Европейцы делятся впечатлениями от отдыха и отмечают, что европейские Мальдивы даже выигрывают. В частности, благодаря тому, что туда гораздо легче добраться.

Когда люди видят фотографии этого места, они сразу вспоминают Мальдивы! Но, к счастью для нас, это гораздо ближе к дому,

– такие комментарии появляются в соцсетях.



Албанская ривьера – одно из самых живописных мест страны / Unsplash

Отдыхая в Ксамили, стоит отправиться в путешествие в Гирокастру – один из самых уютных и живописных городков Албании, а также полюбоваться Соляной лагуной в Бутринте – национальном парке на юге Албании.

Туристический сезон в Ксамили обычно начинается в мае, поэтому отправляться в отпуск мечты можно уже. Албания славится своими фантастическими пейзажами, древней историей, архитектурой, которая соединила в себе различные культуры, и замечательной местной кухней. Приятный бонус – довольно бюджетные цены.