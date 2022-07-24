Бульвари над Віслою: ідеальне місце для піших прогулянок у Варшаві

Одне з наймодніших та найпопулярніших місць у Варшаві – Бульвари над Віслою. Тож якщо ви любите піші прогулянки – це чергова нагода пізнати польську столицю з ще однієї сторони.

Бульвари над Віслою – це кількакілометрова набережна, яка є ідеальним місцем для прогулянок, а особливо у літню пору. Кілька років тому міська влада вирішила реконструювати частину річкового берега, перетворивши його на сучасний променад.

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Що цікавого та корисного на Бульварах над Віслою

Альтанки з шезлонгами і кам'яними лавками

Оглядові майданчики

Невеликий пляж



Бульвари над Віслою / Фото instagram

Набережну адаптували до потреб людей з інвалідністю та сімей з дітьми. Також тут проводяться спортивні та культурні заходи для дітей і дорослих. Крім того, за кілька хвилин від берега річки є Науковий центр Коперника, Музей на річці Віслі та Мультимедійний фонтан-парк.

Адреса: Generała George’a Smitha Pattona, 00-401 Warszawa

Гуляти можна хоч цілодобово

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