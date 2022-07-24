Бульвары над Вислой – это несколькокилометровая набережная, которая является идеальным местом для прогулок, особенно в летнее время. Несколько лет назад городские власти решили реконструировать часть речного берега, превратив его в современный променад.

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Что интересного и полезного на Бульварах над Вислой

Беседки с шезлонгами и каменными лавками

Обзорные площадки

Небольшой пляж



Бульвары над Вислой / Фото instagram

Набережная адаптирована к нуждам людей с инвалидностью и семей с детьми. Также здесь проводятся спортивные и культурные мероприятия для детей и взрослых. Кроме того, в нескольких минутах от берега реки есть Научный центр Коперника, Музей на реке Висла и Мультимедийный фонтан-парк.

Адрес: Generała George’a Smitha Pattona, 00-401 Warszawa

Generała George’a Smitha Pattona, 00-401 Warszawa Гулять можно хоть круглосуточно