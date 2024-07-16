Букінгемський палац відкриє кімнату за культовим балконом

Так, вже наступного тижня у Букінгемському палаці відкриють для екскурсій кімнату за знаменитим балконом. 6 000 квитків розкупили ще у квітні.

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Східне крило палацу буде відкрито для екскурсій. Відвідувачі тепер можуть оглянути кімнату за культовим балконом, що стало можливим вперше за 175 років з моменту створення палацу.

Майбутній тур проведе відвідувачів більшою частиною 73-метрового коридору, розташованого у східному крилі. Основні моменти екскурсії включатимуть огляд жовтої вітальні та центральної кімнати, розташованої за балконом.

Букінгемський палац відкриє для туристів кімнату за культовим балконом
Букінгемський палац відкриє для туристів кімнату за культовим балконом / Фото iStock

При цьому відвідувачі не матимуть доступу до самого балкона, натомість зможуть дослідити інтер'єр локації. Усередині вони побачать нещодавно відреставровану скляну люстру у формі квітки лотоса, а також новий портрет короля Чарльза.

Зауважимо, за давньою традицією, балкон у цій частині Букінгемського палацу слугує зв'язком між королівською родиною та громадськістю. Це історичне місце колись було місцем, де Вінстон Черчилль і королівська сім'я відзначили закінчення Другої світової війни, і звідки принцеса Діана знаменито вітала публіку під час свого весілля.