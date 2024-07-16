Букінгемський палац відкриє кімнату за культовим балконом

Так, вже наступного тижня у Букінгемському палаці відкриють для екскурсій кімнату за знаменитим балконом. 6 000 квитків розкупили ще у квітні.

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Східне крило палацу буде відкрито для екскурсій. Відвідувачі тепер можуть оглянути кімнату за культовим балконом, що стало можливим вперше за 175 років з моменту створення палацу.

Майбутній тур проведе відвідувачів більшою частиною 73-метрового коридору, розташованого у східному крилі. Основні моменти екскурсії включатимуть огляд жовтої вітальні та центральної кімнати, розташованої за балконом.



Букінгемський палац відкриє для туристів кімнату за культовим балконом / Фото iStock

При цьому відвідувачі не матимуть доступу до самого балкона, натомість зможуть дослідити інтер'єр локації. Усередині вони побачать нещодавно відреставровану скляну люстру у формі квітки лотоса, а також новий портрет короля Чарльза.

Зауважимо, за давньою традицією, балкон у цій частині Букінгемського палацу слугує зв'язком між королівською родиною та громадськістю. Це історичне місце колись було місцем, де Вінстон Черчилль і королівська сім'я відзначили закінчення Другої світової війни, і звідки принцеса Діана знаменито вітала публіку під час свого весілля.