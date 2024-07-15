За даними Google, тревел-бум розпочався тому, що світ нарешті позбувся всіх обмежень, пов'язаних з пандемією коронавірусу. Люди можуть більше не хвилюватися про власну безпеку.

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Окрім того, у 2024 році відбудеться низка подій світового масштабу. Зокрема, мовиться про літні Олімпійські ігри у Франції та Євро-2024 у Німеччині. Також у Google зауважили, що все частіше люди обирають для себе варіант спонтанних поїздок. Мандрівники шукають дешеві квитки й бронюють житло у найнесподіваніших куточках світу. Так формується новий тренд на сіті-брейк.



Сіті-брейк – новий тренд сезону / Unsplash

Що найчастіше цікавить людей

Насамперед люди хочуть відпочити від рутини. Для цього вони шукають варіанти зі співвідношенням ціни та якості. Зауважують, що люди шукають:

доступної розкоші;

драйвових розваг;

екотуризму;

самостійних мандрівок.

Зауважують, що мандрівники все частіше користуються послугами штучного інтелекту. Він допомагає завчасно та якісно спланувати будь-яку подорож, а також додати персоналізовані пропозиції щодо маршрутів.

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