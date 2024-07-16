Букингемский дворец откроет комнату за культовым балконом

Так, уже на следующей неделе в Букингемском дворце откроют для экскурсий комнату за знаменитым балконом. 6 000 билетов раскупили еще в апреле.

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Восточное крыло дворца будет открыто для экскурсий. Посетители теперь могут осмотреть комнату за культовым балконом, что стало возможным впервые за 175 лет с момента создания дворца.

Будущий тур проведет посетителей по большей части 73-метрового коридора, расположенного в восточном крыле. Основные моменты экскурсии будут включать обзор желтой гостиной и центральной комнаты, расположенной за балконом.



Букингемский дворец откроет для туристов комнату за культовым балконом / Фото iStock

При этом посетители не будут иметь доступа к самому балкону, зато смогут исследовать интерьер локации. Внутри они увидят недавно отреставрированную стеклянную люстру в форме цветка лотоса, а также новый портрет короля Чарльза.

Заметим, по давней традиции, балкон в этой части Букингемского дворца служит связью между королевской семьей и общественностью. Это историческое место когда-то было местом, где Уинстон Черчилль и королевская семья отметили окончание Второй мировой войны, и откуда принцесса Диана знаменито приветствовала публику во время своей свадьбы.