Навесні 2024 року Румунія частково увійшла до Шенгенської зони, тому мандрувати туди стало ще простіше. Відвідати країну варто хоча б тому, що столицю – Бухарест – визнали одним з найкращих напрямків у 2024 році.

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Чому варто відвідати Бухарест

Бухарест справедливо називають "Східним Парижем" (їхня архітектура та вайб справді – дуже схожі). За європейськими мірками, місто є доволі молодим: першій згадці про нього – лише понад 5 століть. Водночас класичний та водночас колоритний Бухарест має чим зацікавити мандрівників. Команда Flight Hacks назвала його найкращим туристичним напрямком 2024 року.



Мандрівка до Бухареста – завжди чудова ідея / Unsplash

Приємний бонус: Бухарест також визнали найдешевшим європейським містом для сіті-брейків. Тому спланувати фантастичні вихідні тут можна доволі бюджетно. Зокрема, у Бухаресті – доволі демократичні ціни на готелі та їжу. Усіх туристів закликають спробувати папанаші – місцеві сирні пончики, які зазвичай подають з джемом та вершками.

Перебуваючи у Бухаресті, варто неодмінно побачити:

Палац Парламенту (до слова, він – у Книзі Рекордів Гіннеса);

Музей румунського села;

Cărturești Carusel (найінстаграмнішу книгарню країни).

Окрім того, must have – прогулятися вуличками старого міста, насолоджуючись його атмосферою та попиваючи міцну чорну каву з місцевих кав'ярень.