Чи будуть магазини в Польщі торгувати у неділю: президент країни підписав законопроєкт

Польські магазини останнім часом дедалі активніше обходили заборону торгівлі у неділю. Робити це вдавалося завдяки співпраці з поштовими сервісами. Тож нещодавно Анджей Дуда підписав законопроєкт, який має регулювати механізм реалізації товарів у неторговий день.

Метою законопроєкту є посилення заборони на недільну торгівлю. Документ опублікували на сайті президента Польщі.

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За якої умови польські магазини зможуть працювати у неділю

Підписаний президентом Польщі документ передбачає, що магазини, які раніше отримали статус поштового відділення, зможуть бути відчиненими у неторговий день лише за такої умови: їхні доходи від надання поштових послуг повинні становити більше як 40% від загальної кількості місячних доходів. Задовольнити таку вимогу буде надзвичайно важко.

При цьому законопроєкт дозволяє невеликим торговим точкам бути відчиненими у неділю за умови використання безплатної праці власників магазинів та членів їх родин. Проте, родичі не повинні бути офіційно працевлаштованими у цьому магазині.

Оскільки законопроєкт може вступити у дію лише через 3 місяці з моменту оприлюднення, то нові правила стануть чинними з лютого 2022 року.