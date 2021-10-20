Целью законопроекту является усиление запрета на воскресную торговлю. Документ опубликовали на сайте президента Польши.

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При каком условии польские магазины смогут работать в воскресенье

Подписанный президентом Польши документ предусматривает, что магазины, которые ранее получили статус почтового отделения, смогут быть открыты в неторговый день только при таком условии: их доходы от предоставления почтовых услуг должны составлять более 40% от общего количества месячных доходов . Удовлетворить такое требование будет чрезвычайно трудно.

При этом законопроект позволяет небольшим торговым точкам быть открытыми в воскресенье при использовании бесплатного труда владельцев магазинов и членов их семей . Однако, родственники не должны быть официально трудоустроены в этом магазине.