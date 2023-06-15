На Сардинії пропонують орендувати будинок за 1 євро на місяць

Італійська комуна Оллолаї має вигідну пропозицію для цифрових кочівників. Тим, хто погодиться туди переїхати, готові здавати будинок за 1 євро на місяць.

Скористатися привабливою пропозицією зможуть тільки 10 людей, які повністю готові до переїзду на Сардинію. Щоб подати заявку треба зв'язатись з місцевою мерією.

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Майже задарма – 1 євро на місяць

Фактично місцева влада пропонує безплатне проживання на Сардинії. Так намагаються привабити молодь до італійських сіл та містечок. Особливо сподіваються зацікавити саме цифрових кочівників, які можуть працювати з будь-якої точки світу.

Італія вже не вперше пробує залучити нових мешканців до сільських регіонів. Раніше будинки продавали за 1 євро, але за умови, що майбутні власники їх відремонтують. За цією програмою вдалось продати 13 домівок.

Оживити країну, покращити життя мешканців та стримати депопуляцію – ось цілі, які ми перед собою ставимо,

– каже мер Оллолаї Франческо Колумбу.

Нових мешканців на Сардинію приваблюють незайманою природою, чудовою локальною кухнею та неймовірними пляжами. Обіцяють також допомогти облаштувати житло і створити комфортні умови для роботи.

Мальовничий пляж на Сардинії / Фото Pixabay

Скорочення населення

Муніципалітет Оллолаї розташований в самому центрі Сардинії. За відкритими даними тут проживають менш як 1200 людей. Більшість перебралися жити до великих міст. За статистикою, населення Оллолаї за останні роки стрімко скорочується та старіє. Тому влада прагне привабити якнайбільше молодих іноземців.