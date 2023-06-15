Воспользоваться привлекательным предложением смогут только 10 человек, полностью готовых к переезду на Сардинию. Чтобы подать заявку, нужно связаться с местной мэрией.

Интересно: Итальянский город ограничил краткосрочную аренду жилья в центре: виноваты туристы

Почти бесплатно – 1 евро в месяц

Фактически местные власти предлагают бесплатное проживание на Сардинии. Так пытаются привлечь молодежь в итальянские деревни и городки. Особо надеются заинтересовать именно цифровых кочевников, которые могут работать с любой точки мира.

Италия уже не в первый раз пытается привлечь новых жителей в сельские регионы. Раньше дома продавали за 1 евро, но при условии, что будущие владельцы их отремонтируют. По этой программе удалось продать 13 домов.

Оживить страну, улучшить жизнь населения и сдержать депопуляцию – вот цели, которые мы ставим перед собой,

– говорит мэр Оллолаи Франческо Колумбу.

Новых жителей на Сардинию привлекают уникальной природой, великолепной локальной кухней и невероятными пляжами. Обещают также помочь обустроить жилье и создать комфортные условия для работы.

Живописный пляж на Сардинии / Фото Pixabay

Сокращение населения

Муниципалитет Оллолаи расположен в самом центре Сардинии. По открытым данным здесь проживают менее 1200 человек. Большинство перебралось жить в большие города. По статистике, население Оллолаи за последние годы стремительно сокращается и стареет. Поэтому власть стремится привлечь как можно больше молодых иностранцев.

Раньше, чтобы привлечь молодежь в маленькие города и поселки на Сардинии, за переезд предлагали по 15 000 евро. Их новые жители должны были потратить на поиск жилья и ремонт.