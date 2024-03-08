Одна з топових авіакомпаній світу надаватиме пасажирам безплатний інтернет

Авіакомпанія British Airways – найбільша у Великій Британії – ухвалила важливе рішення. Тепер пасажирам на борту надаватимуть безплатний інтернет.

Послугу запустять вже невдовзі. Наголошують, що від 3 квітня інтернет з'явиться на всіх авіалайнерах, де наявні антени для передачі інтернет-даних.

Зверніть увагу Дешеві квитки на море: Ryanair додає 7 нових рейсів з польських міст

Що варто знати про нову послугу

Безплатно пасажири отримуватимуть найпростіший пакет доступу. Люди зможуть надсилати текстові повідомлення у месенджерах. Однак фото та відео зможуть надсилати пасажири, які придбали платні пакети.

Щоб під'єднати послугу, пасажирам необхідно безплатно зареєструватися у програмі лояльності British Airways Executive Club.

У British Airways наголосили, що інтернет є:

на всіх літаках, які базуються в аеропорту "Гатвік";

80% літаків, які базуються у "Хітроу" (послугу до 100% планують розширити вже до кінця 2025 року).

Новина вже отримала схвальні відгуки від пасажирів. Наголошують, що це суттєво полегшить життя пасажирам.

До слова, популярні авіакомпанії оновили перелік продуктів, які можна брати з собою у літак. Наголошують, що у літаках British Airways можна перекусити твердою їжею. Зокрема, мовиться про "сендвічі, печиво, фрукти і горіхи". Тим часом напої, супи, соуси, джеми і желе мають зберігатися у прозорих місткостях не більше 100 мілілітрів.