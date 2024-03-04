Останніми роками правила перевезення їжі в літаках змінилися, причому відмінності можуть бути значними залежно від авіакомпанії та країни. Розповідаємо, яку їжу можна брати з собою в літак, ґрунтуючись на правилах деяких із найпопулярніших авіакомпаній у 2024 році.

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Правила перевезення їжі в літаку

Сендвічі та салати, як правило, цілком припустимі, але не забудьте з'їсти їх або викинути перед приземленням, тому що існують правила щодо того, які продукти можна ввозити в інші країни.

Приміром, ЄС не дозволяє пасажирам ввозити до своїх країн свіже м'ясо та молочні продукти з Великої Британії.

EasyJet

Ця авіакомпанія дозволяє пронести з собою їжу в літак. Але якщо ви приносите з дому рідини, наприклад суп або заварний крем, вони мають бути в прозорих місткостях об'ємом не більше 100 мілілітрів. Ви також можете принести безалкогольні напої, зокрема гарячі (кава, чай), якщо ви отримали їх після проходження контролю.

Ryanair

Ryanair рекомендує "не соромитися" брати з собою в літак їжу і безалкогольні напої. Але на борт не можна проносити гарячі напої.

В інтересах безпеки ми не можемо дозволяти пасажирам сідати в літак із гарячими напоями або вживати алкоголь під час польоту,

– пояснюють у компанії.

Jet2

Тут не дозволяють проносити в літаках гарячі напої та гарячу їжу. Але там не кажуть, що не можна приносити холодну їжу, наприклад сендвічі, з дому або після перевірки.

Але авіакомпанія також заявляє, що ви не можете брати з собою їжу в літак, якщо це не дозволено законами країни, в яку або з якої ви летите. Це означає, що вони можуть заборонити вам привозити м'ясо і молочні продукти з Великої Британії на рейси в ЄС і можуть забрати ваш сендвіч.

TUI

Якщо ви летите рейсом TUI, ви можете взяти з собою їжу на борт. Вони пропонують брати з собою "продукти з низьким рівнем ризику, як-от готові бутерброди і закуски, які можна їсти холодними".

Ви також можете брати з собою продукти для особливих дієтичних потреб, якщо вони необхідні для польоту або відпустки.

British Airways

Ця компанія дозволяє пасажирам брати з собою в літак тверду їжу, зокрема "сендвічі, печиво, фрукти і горіхи". Рідини, такі як напої, супи, соуси, джеми і желе, повинні знаходитися в прозорих місткостях не більше 100 мілілітрів.

Яку їжу дозволяє перевозити British Airways / Фото British Airways

British Airways також зазначає, що пасажири можуть купувати безмитні рідини, гелі або креми об'ємом понад 100 мл у магазинах аеропорту або на борту літака за умови, що в місці купівлі їх запечатано в захисну сумку, безпечну від відкриття, з чеком усередині.

При цьому перевізник попереджає, що країна призначення може обмежити види продуктів харчування, дозволені там, наприклад, м'ясо, свіжі фрукти та овочі.

Wizz Air

Wizz Air не забороняє брати на борт продукти. Ви можете взяти з дому або купити в аеропорту сендвічі та інші продукти. Враховуйте, що простір у салоні літака обмежений. Тому не варто брати з собою продукти з сильним запахом, оскільки це принесе незручності іншим пасажирам.