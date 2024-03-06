Нові авіарейси зроблять доступнішими подорожі для пасажирів із Польщі до 5 європейських країн. Ryanair навесні запланував польоти між Польщею та такими країнами: Іспанією, Італією, Хорватією, Великою Британією та Мальтою.

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Перелік нових рейсів:

Катовіце – Аліканте: з 19 квітня 2024 року, 1 рейс на тиждень.

Катовіце – Барі: з 16 квітня 2024 року, 2 рейси на тиждень.

Катовіце – Мальта: з 15 квітня 2024 року, 3 рейси на тиждень.

Катовіце – Рим Фьюмічіно: з 15 квітня 2024 року, 2 рейси на тиждень.

Катовіце – Задар: з 17 квітня 2024 року, 1 рейс на тиждень.

Познань – Малага: на момент написання статті ще не було розкладу.

Варшава Модлін – Манчестер: з 17 квітня 2024 року, 3 рейси на тиждень.

Квитки можна купити на офіційному сайті авіакомпанії. Також радимо скористатися пошуковим агрегатором типу kiwi.com.

Приклад бронювання авіаквитків Катовіце – Аліканте з 19 – 26 квітня 2024 року / Скриншот з сайту Ryanair

Приклад бронювання авіаквитків Катовіце – Рим Фьюмічіно з 15 – 22 квітня 2024 року / Скриншот з сайту Ryanair

Ryanair скасовує низку рейсів

Ірландський лоукостер Ryanair оголосив, що скасовує низку рейсів. Причиною став дефіцит літаків. Наголошують, що упродовж року лоукостер Ryanair планував перевезти 205 мільйонів пасажирів. Однак тепер розраховують на лише 198 – 200 мільйонів людей.

У Ryanair наголосили, що наразі мета – власне скоротити рейси, а не скасувати маршрути. Зміни стосуватимуться аеропортів, збори яких не задовольняють лоукостер.