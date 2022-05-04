Британка пофарбувала будинок у синьо-жовтий колір – чекала на подругу з Києва: зворушливі фото

Увесь світ стежить за трагічною ситуацією в Україні, й намагається надати допомогу й підтримати у різний спосіб. Чимало іноземців готові прийняти українців у себе.

Так, мешканка міста Кембридж чекала на свою подругу з Києва. Щоб трохи підбадьорити її та висловити підтримку – пофарбувала свій будинок у кольори прапора України.

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Британка розфарбувала будинок у синьо-жовті кольори

Місис Платінгс чекала на Христину Корніюк з Києва, з якою товаришує вже 3 роки.

Христина та місис Платінгс возз'єдналися в Кембриджі / Фото PA MEDIA

Українка отримала дозвіл на перебування у Великій Британії за спеціальною схемою спонсорства України, й вирушила до подруги у Кембридж.

Киянка Христина приїхала до подруги у Кембриджі / Фото PA MEDIA

Перед приїздом Христини британка вирішила пофарбувати свій будинок у синьо-жовтий колір, щоб висловити позицію щодо війни в Україні.



Британка розфарбувала будинок у синьо-жовті кольори / Фото PA MEDIA

Платінгс каже, що у неї було "справжнє полегшення", коли подруга прибула.

Я завжди хотіла показати їй Кембридж. Шкода, що це сталося за таких обставин, проте ми радіємо, що зараз вона в безпеці,

– каже британка.

Також жінка висловила надію, що зможе приїхати у гості до Христини, коли війна закінчиться.

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