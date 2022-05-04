Що відомо про парк розваг Majaland Warsaw

На будівництво Majaland Warsaw з 26 атракціонами пішло 30 мільйонів євро. На території другого за величиною парку розваг у Польщі, крім зони розваг, є також і велика фуд-зона, до якої входять Bar Wikingów, Restauracja Mai, Słodka Heidi та World Aircraft Snac.

Це цікаво Українська мігрантка про свій досвід у Польщі: "треш" – "невідомо" – "все супер"

У скільки обійдеться вхід до Majaland Warsaw

Звичайний квиток для дітей зростом понад 1 метр і дорослих – 89,9 злотих.

Квиток для дітей зростом від 85 до 100 сантиметрів – 44,9 злотих.

Квиток для дітей зростом нижче 85 сантиметрів – 1 злотий.

Квиток для людей старше 70 років – 44,9 злотих.

Квиток для людей з інвалідністю або для вагітних жінок (>8 місяців) – 69,9 злотих.

Паркінг – 12 злотих.

Як добратися до парку розваг під Варшавою

Majaland Warsaw розташований у польському селі Гурашка, що за 20 кілометрів від Варшави. За адресою: вулиця Przelotowa, 1.

Дістатись туди із Варшави зручно автобусом. На залізничному вокзалі Warszawa Centralna потрібно сісти в автобус №525 (напрямок Międzylesie), тоді на зупинці "Trawiasta 02" пересісти в автобус №720 або 730 (напрямок Brzeziny) і доїхати до зупинки "Polna 02" – парк поруч із нею.

Як влаштований парк розваг Majaland Warsaw: дивіться відео