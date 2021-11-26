Божевілля Чорної п'ятниці: на що люди у світі готові заради знижок

Чорна п'ятниця зараз є популярною у всьому світі. А започаткували день грандіозних знижок у США. Саме в Америці Чорна п'ятниця супроводжується шаленим ажіотажем. Люди готові стояти у чергах з ночі, аби встигнути розібрати бажані товари за гарячими цінами.

Нерідко у новинах висвітлювали інформацію про те, як хтось травмувався під час розпродажів. На жаль, люди втрачають контроль та часто поводяться агресивно, не бачачи перешкод до своїх матеріальних цілей. Штовханина, крики та навіть бійки у Чорну п'ятницю нікого не дивують. Хоча у період пандемії ситуація змінилася.

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Коли настає Чорна п'ятниця

Чорна п'ятниця (Black Friday) або всесвітній день розпродажів традиційно припадає на п'ятницю після Дня подяки у США. Оскільки День подяки припадає на четвертий четвер листопада, то Чорну п'ятницю очікують з 23 по 29 листопада.

Цього року Чорна п'ятниця припадає на 26 листопада.

Чорна п'ятниця у США

У США багато людей спеціально беруть вихідний день у Чорну п'ятницю, аби присвятити якомога більше часу вигідним покупкам. Магазини у день найбільших знижок всіляко принаджують покупців: відкриваються раніше, ніж зазвичай (вже о 5:00 чи навіть 4:00 ранку), дають більше знижок першим покупцям. Такі кроки стимулюють американців формувати довжелезні черги до торгових центрів ледь не за добу до розпродажів та бути готовими на все, аби першими увірватися у той чи інший магазин. Поліція під час шалених розпродажів завжди має бути на сторожі, бо ризики того, що хтось опиниться у небезпеці, дуже великі.

Знижки, запропоновані в цей день покупцям, у США, як правило, коливаються від 50 до 90%.

Як відбувалася Чорна п'ятниця у США до пандемії: дивіться відео

Чорна п'ятниця у США кілька років тому / Фото Business Insider

Чорна п'ятниця в Європі

День великих розпродажів набув популярності й у Європі. Найбільший попит у Чорну п’ятницю в Європі має цифрова техніка, а також побутова техніка, одяг і взуття, дитячі товари, косметика, аксесуари, спортивний одяг та інвентар, товари для дому та авіаквитки.

Європейські продавці придумали робити цілий тиждень, а не день знижок. Тому у Європі часто Чорна п'ятниця триває більше, ніж один день.

Кілька років тому в Чорну п'ятницю жінку в Великій Британії під час тисняви в магазині придавило телевізором / Фото Daily Active

У Великій Британії, Швеції, Данії та Франції водночас росте популярність так званої Зеленої або Античорної п'ятниці. Це пропаганда розумного споживання, коли людей закликають не купувати зайвого, а піклуватися про екологію. Зайві кошти прихильники руху пропонують віддавати на благочинність.

В Україні Чорна п'ятниця теж стала загальновідомим явищем. Проте, на відміну від США, продавці в Україні часто пропонують формальні знижки. Багато брендів хитрять і навмисне підвищують ціни на свою продукцію напередодні Чорної п'ятниці, аби у відповідний день створити ілюзії присутності знижок.

https://twitter.com/arthuruank/status/1463503492165820422?s=20

Як пандемія вплинула на Чорну п'ятницю

Оскільки скупчення великої кількості людей є неприпустимим під час пандемії, Чорна п'ятниця за останній рік максимально перейшла в онлайн-режим. Багато великих торгових платформ пропонують знижки саме для тих покупців, які обирають товари в Інтернеті.

Окрім знижок, онлайн-покупцям пропонують вигідні промокоди на наступні покупки та безплатну доставку. Магазини косметики та парфумерії у цей день часто дарують клієнтам мініатюрки товарів та пробники.