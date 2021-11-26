Нередко в новостях освещали информацию о том, как кто-то травмировался во время распродаж. К сожалению, люди теряют контроль и часто ведут себя агрессивно, не видя препятствий к своим материальным целям. Толканья, крики и даже драки в Черную пятницу никого не удивляют. Хотя в период пандемии ситуация изменилась.

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Когда наступает Черная пятница

Черная пятница (Black Friday) или всемирный день распродаж традиционно приходится на пятницу после Дня благодарения в США. Поскольку День благодарения приходится на четвертый четверг ноября, то Черную пятницу ожидают с 23 по 29 ноября .

В этом году Черная пятница приходится на 26 ноября .

Черная пятница в США

В США многие специально берут выходной день в Черную пятницу, чтобы посвятить как можно больше времени выгодным покупкам. Магазины в день самых больших скидок всячески привлекают покупателей: открываются раньше обычного (уже в 5:00 или даже 4:00 утра), дают больше скидок первым покупателям. Такие шаги стимулируют американцев формировать длиннющие очереди в торговые центры чуть ли не за сутки до распродаж и быть готовыми на все, чтобы первыми ворваться в тот или иной магазин. Полиция во время бешеных распродаж всегда должна быть на страже, потому что риски того, что кто-то окажется в опасности, очень велики.

Скидки, предлагаемые в этот день покупателям, в США, как правило, колеблются от 50 до 90% .

Как происходила Черная пятница в США до пандемии: смотрите видео

Черная пятница в США несколько лет назад / Фото Business Insider

Черная пятница в Европе

День больших распродаж приобрел популярность и в Европе. Наибольшим спросом в Черную пятницу в Европе пользуются цифровая техника, а также бытовая техника, одежда и обувь, детские товары, косметика, аксессуары, спортивная одежда и инвентарь, товары для дома и авиабилеты.

Европейские продавцы придумали делать целую неделю, а не день скидок. Поэтому в Европе часто Черная пятница длится больше одного дня.

Несколько лет назад в Черную пятницу женщину в Великобритании в магазине придавило телевизором / Фото Daily Active

В Великобритании, Швеции, Дании и Франции одновременно растет популярность так называемой Зеленой или Античерной пятницы . Это пропаганда разумного потребления, когда людей призывают не покупать лишнее, а заботиться об экологии. Лишние средства поклонники движения предлагают отдавать на благотворительность.

Черная пятница тоже стала общеизвестным явлением. Однако в отличие от США продавцы в Украине часто предлагают формальные скидки. Многие бренды хитрят и намеренно повышают цены на свою продукцию в преддверии Черной пятницы, чтобы в соответствующий день создать иллюзии присутствия скидок.

Как пандемия повлияла на Черную пятницу

Поскольку скопление большого количества людей недопустимо во время пандемии, Черная пятница за последний год максимально перешла в онлайн-режим . Многие крупные торговые платформы предлагают скидки именно для тех покупателей, которые выбирают товары в Интернете.