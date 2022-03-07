Бойкот всьому російському та подяка ЗСУ: головне з яскравого мітингу в столиці Туреччини

Мирні акції на підтримку України під час війни, початої Кремлем, відбуваються по всьому світу. Так, в Анкарі на вулиці вийшли представники української діаспори, кримські татари, турки, грузини та інші іноземці.

Мітинг відбувся на площі Улус, яка є центральною в турецькій столиці. Учасники засудили дії Путіна та російських військ і закликали до миру.

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Як в Туреччині підтримують Україну

У Туреччину українці збираються як у найбільших містах (Стамбулі, Анкарі, Анталії, Ізмірі, Адані, Самсуні та інших) так і в малих, аби висловити солідарність з українцями, які потерпають від несправедливої російської агресії.

Присутні на мітингу в Анкарі гучно подякували ЗСУ. Люди опустилися на коліна перед українськими воїнами.

Сьогодні весь український народ став на захист свої країни, її території. Авіаудари та атаки здійснюються на цивільні об’єкти, цивільне населення та атомні електростанції. Країна-агресор без сорому спростовує це. Путін на телебаченні заявляє, що він відкритий до діалогу, хоче перемовин, але єдиною мовою є прийняття всіх вимог, які вони висувають. У нього таке розуміння поняття "переговорів" та "діалогу",

– висловився Голова Товариства культури та взаємодопомоги кримських татар у Туреччині Мукремін Шахін.

Він додав, що Путін є справжнім диктатором, а Лукашенко – меншим диктатором поруч з російським вождем. Обох очільників агресії Мукремін Шахін назвав "нащадками Гітлера".

"Лукашенко каже, що не дозволяє використовувати Росії свою територію для атак на Україну, в той час, як удари наносяться з території Білорусі", – нагадав Мукремін Шахін.

Водночас очільник кримськотатарського товариства не сумнівається у тому, що Україна переможе, а диктаторському режиму Путіна невдовзі прийде кінець.

В Анкарі відбувся мітинг на підтримку України / Фото "Укрінформ"

Посол України в Туреччині Василь Боднар подякував громадянам Туреччини за підтримку. Він наголосив що зараз в Україні вирішується доля світу. За його словами, Україна спроможна себе захищати й буде продовжувати боротьбу до перемоги, бо для нас важливо, щоб світ розумів правду – відбуваються вбивства, знищення, захоплення чужих територій. Але ворог зазнає втрат – і так буде доти, доки він не піде з нашої землі, запевнив Посол.

Ми мирні люди. Ми готові вести переговори, але ми ніколи не погодимося на обмеження своїх свобод і прав. Всі території мають бути повернуті. Схід і Крим мають повернутися до України. Ми не можемо допустити пригнічення кримських татар в Криму, ув'язнення і переслідування кожного, хто висловлює іншу думку, ніж росіяни,

– виступив Василь Боднар.

Голова Української спілки в Анкарі Юлія Білецька теж засудила дії Росії. Вона закликала не співпрацювати з російськими компаніями, щоб не підтримувати цей кривавий режим, та не купувати російські товари. Також за сьогоднішніх обставин потрібно не піддаватися впливу російської пропаганди, заблокувати російські ЗМІ, не користуватися російськими інтернет-сервісами. Юлія Білецька наголосила, що кожен долар, заплачений за товари та послуги з Росії, піде на зброю, що використовується для вбивства невинних українців. Серед іншого, вона розповіла про результати російської агресії проти України та закликала громадян долучитися до санкцій, які були запроваджені щодо окупанта іншими країнами.

Мітинг в Анкарі проти російської агресії: дивіться відео

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