Митинг состоялся на площади Улус, центральной в турецкой столице. Участники осудили действия Путина и русских войск и призывали к миру.

Актуально Как мгновенно и бесплатно отправить средства в Украину

Как в Турции поддерживают Украину

В Турцию украинцы собираются как в крупнейших городах (Стамбуле, Анкаре, Анталии, Измире, Адане, Самсуне и других) так и в малых, чтобы выразить солидарность с украинцами, страдающими несправедливой российской агрессией.

Собравшиеся на митинге в Анкаре громко поблагодарили ВСУ. Люди опустились на колени перед украинскими воинами.

Сегодня весь украинский народ встал на защиту своей страны, ее территории. Авиаудары и атаки производятся на гражданские объекты, гражданское население и атомные электростанции. Страна-агрессор без стыда опровергает это. Путин на телевидении заявляет, что он открыт к диалогу, хочет переговоров, но единственным языком является принятие всех предъявляемых ими требований. У него такое понимание понятия "переговоров" и "диалога",

– высказался Председатель Общества культуры и взаимопомощи крымских татар в Турции Мукремин Шахин.

Он добавил, что Путин – настоящий диктатор, а Лукашенко – меньший диктатор рядом с российским вождем. Их обоих Мукремин Шахин назвал "потомками Гитлера".

"Лукашенко говорит, что не позволяет использовать России свою территорию для атак на Украину, в то время как удары наносятся с территории Беларуси", – напомнил Мукремин Шахин.

В то же время глава крымскотатарского общества не сомневается в том, что Украина победит, а диктаторскому режиму Путина скоро придет конец.

В Анкаре прошел митинг в поддержку Украины / Фото "Укринформ"

Посол Украины в Турции Василий Боднар поблагодарил граждан Турции за поддержку. Он подчеркнул, что сейчас в Украине решается судьба мира. По его словам, Украина способна себя защищать и будет продолжать борьбу до победы, потому что для нас важно, чтобы мир понимал правду – происходят убийства, уничтожение, захват чужих территорий. Но враг несет потери – и так будет до тех пор, пока он не уйдет с нашей земли, заверил Посол.

Мы мирные люди. Мы готовы вести переговоры, но никогда не согласимся на ограничение своих свобод и прав. Все территории должны быть возвращены. Восток и Крым должны вернуться в Украину. Мы не можем допустить угнетения крымских татар в Крыму, заключения и преследования каждого, кто выражает другое мнение, чем россияне,

– выступил Василий Боднар.

Глава Украинского союза в Анкаре Юлия Белецкая тоже осудила действия России. Она призвала не сотрудничать с российскими компаниями, чтобы не поддерживать этот кровавый режим и не покупать российские товары. Также при сегодняшних обстоятельствах нужно не подвергаться влиянию российской пропаганды, заблокировать российские СМИ, не пользоваться российскими интернет-сервисами. Юлия Белецкая подчеркнула, что каждый доллар, заплаченный за товары и услуги из России, пойдет на оружие, используемое для убийства невиновных украинцев. Среди прочего она рассказала о результатах российской агрессии против Украины и призвала граждан присоединиться к санкциям, введенным в отношении оккупанта другими странами.

Митинг в Анкаре против российской агрессии: смотрите видео