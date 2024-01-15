Які напрямки найкраще обирати для подорожей у 2024 році: перелік від Booking
Джерело:Booking
Сервіс бронювання житла Booking.com представив свій рейтинг найкращих напрямків для подорожей 2024-го. Відкриває його японське місто Беппу.
У звіті Travel Predictions 2024 опубліковано 10 найкращих напрямків, які захоплять серця завзятих дослідників і любителів мандрівок у новому році та за його межами. З детальним рейтингом можна ознайомитися нижче у матеріалі!
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Booking представив топ напрямів на 2024 рік
Беппу славиться своїми гарячими джерелами – в жодному іншому місті Японії немає такої їхньої концентрації. Але цікаво, що занурюватися в них не можна. Вони для візуальної картинки.
Від вражаючих пейзажів Беппу до гамірних вулиць Буенос-Айреса, кожен із цих напрямків обіцяє справді унікальну та незабутню пригоду. Прощаючись із 2023 роком, занурмося в ці місця та подивуємось чудесам, які вони пропонують усім, кому пощастило побувати,
– написали у звіті.
Беппу в Японії посіло перше місце у рейтингу Booking / Фото Booking
10 напрямків на 2024-й від Booking:
- Беппу (Японія),
- Валкенбург (Нідерланди),
- Влера (Албанія),
- Хемніц (Німеччина),
- Роторуа (Нова Зеландія),
- Панглао (Філіппіни),
- Кернс (Австралія),
- Буенос-Айрес (Аргентина),
- Портланд (США),
- Меріда (Мексика).
До слова, до списку не увійшли популярні міста як Париж та Лондон. Майже всі номінанти – маловідомі місця, hidden gems.Зверніть увагу: надмірний туризм робить популярні місця не такими привабливими. У наступному році експерти з подорожей не радять відвідувати 6 найбільш переоцінених місць на планеті.
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