Які напрямки найкраще обирати для подорожей у 2024 році: перелік від Booking

Сервіс бронювання житла Booking.com представив свій рейтинг найкращих напрямків для подорожей 2024-го. Відкриває його японське місто Беппу.

У звіті Travel Predictions 2024 опубліковано 10 найкращих напрямків, які захоплять серця завзятих дослідників і любителів мандрівок у новому році та за його межами. З детальним рейтингом можна ознайомитися нижче у матеріалі!

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Booking представив топ напрямів на 2024 рік

Беппу славиться своїми гарячими джерелами – в жодному іншому місті Японії немає такої їхньої концентрації. Але цікаво, що занурюватися в них не можна. Вони для візуальної картинки.

Від вражаючих пейзажів Беппу до гамірних вулиць Буенос-Айреса, кожен із цих напрямків обіцяє справді унікальну та незабутню пригоду. Прощаючись із 2023 роком, занурмося в ці місця та подивуємось чудесам, які вони пропонують усім, кому пощастило побувати,

– написали у звіті.

Беппу в Японії посіло перше місце у рейтингу Booking / Фото Booking

10 напрямків на 2024-й від Booking:

Беппу (Японія), Валкенбург (Нідерланди), Влера (Албанія), Хемніц (Німеччина), ​​​Роторуа (Нова Зеландія), ​​Панглао (Філіппіни), ​​Кернс (Австралія), ​​Буенос-Айрес (Аргентина), Портланд (США), ​​Меріда (Мексика).

До слова, до списку не увійшли популярні міста як Париж та Лондон. Майже всі номінанти – маловідомі місця, hidden gems.

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