Болгарія зупиняє державну програму розміщення українських біженців: що слід знати

З 31 травня українці, що безкоштовно проживали в готелях Болгарії, були змушені їх покинути. Все через закінчення гуманітарної держпрограми.

Влада Болгарії заявила, що з початком літнього туристичного сезону не може дозволити собі утримувати громадян України у прибережних готелях. Про це повідомила віце-прем'єрка Каліна Константинова.

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Болгарія зупиняє державну програму розміщення біженців

Так, з 1 червня українські біженці, що були раніше безкоштовно розселені у прибережних готелях Болгарії, повинні їх звільнити або оплачувати самостійно через початок літнього сезону. Ті, хто не знайшли роботу та не можуть оплачувати житло, будуть розселені в муніципальних або державних гуртожитках – буде забезпечено 15 тисяч ліжок.

Як тепер розселятимуть українців

Натомість уряд Болгарії запропонував іншу програму – розселити біженців з прибережної зони до більш дешевих відомчих закладів всередині країни із забезпеченням там житла безкоштовно.

Особи, які дійсно потребують житла і згодні прийняти варіанти розміщення від держави, все-таки будуть поселені у відомчих базах зі списку на сайті. Але відтепер логістика не буде здійснюватися централізовано від готелю до готелю. Українці будуть спочатку тимчасово розселені у буферних зонах в Сарафово і Елхово – таборах для біженців, а вже звідти будуть доправлені до відомчих баз.

Болгарія прийняла 300 000 українців

Якщо у вас є статус тимчасового захисту, то надалі маєте право легально проживати на території Болгарії і користуватися соціальними пільгами. Участь в програмі розселення ніяк не впливає на юридичний статус і права українських біженців в Болгарії.

За словами Каліни Константинової, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну до Болгарії прибуло близько 300 000 українців. З них понад 110 000 вже отримали від держави тимчасовий захист і притулок.

Віце-прем'єр зазначила, що ця кількість біженців вдвічі більша, ніж, наприклад, усе населення міста Габрово та Габровського району.

Дізнайтеся більше – заява Каліни Константинової щодо українських біженців: відео