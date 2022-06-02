Власти Болгарии заявили, что с началом летнего туристического сезона не могут позволить себе удерживать граждан Украины в прибрежных отелях. Об этом сообщила вице-премьер Калина Константинова.

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Болгария останавливает государственную программу размещения беженцев

Так, с 1 июня украинские беженцы, ранее бесплатно расселенные в прибрежных отелях Болгарии, должны их освободить или оплачивать самостоятельно из-за начала летнего сезона. Те, кто не нашли работу и не могут оплачивать жилье, будут расселены в муниципальных или государственных общежитиях – будет обеспечено 15 тысяч коек.

Как теперь будут расселять украинцев

В то же время правительство Болгарии предложило другую программу – расселить беженцев из прибрежной зоны в более дешевые ведомственные учреждения внутри страны с обеспечением там жилья бесплатно.

Лица, действительно нуждающиеся в жилье и согласные принять варианты размещения от государства, все-таки будут поселены в ведомственных базах из списка на сайте. Но теперь логистика не будет осуществляться централизованно от отеля к гостинице. Украинцы будут сначала временно расселены в буферных зонах в Сарафово и Елхово – лагерях для беженцев, а уже оттуда будут доставлены в ведомственные базы.

Обратите внимание! Если у вас есть статус временной защиты, то в дальнейшем вы имеете право легально проживать на территории Болгарии и пользоваться социальными льготами. Участие в программе расселения никак не влияет на юридический статус и права украинских беженцев в Болгарии.

Болгария приняла 300 000 украинцев

По словам Калины Константиновой, с начала полномасштабного вторжения России в Украину в Болгарию прибыло около 300 тысяч украинцев. Из них более 110 тысяч уже получили от государства временную защиту и убежище.

Вице-премьер отметила, что это количество беженцев вдвое больше, чем, например, все население города Габрово и Габровского района.

Узнайте больше – заявление Калины Константиновой по поводу украинских беженцев: видео