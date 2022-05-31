Блогер Олег, який переїхав з сім'єю на Канари і живе там ось уже три роки, розповів з власного досвіду, яка ситуація з працевлаштуванням на островах.

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Так, за словами чоловіка, він умовно ділить емігрантів працездатного віку на 3 групи:

Ті, хто приїхали на острови, маючи роботу. До цієї категорії можна віднести усіх фахівців, які працюють віддалено, наприклад, програмісти. Такі люди здебільшого працюють на своїй роботі і рідше – шукають додаткового заробітку.

Шукають роботу уже на місці. Такі відчайдухи переїжджають на Канари, заводять нові знайомства, розповідають про себе якомога більшій кількості людей. І, як правило, їм швидко вдається працевлаштуватися, так би мовити, по знайомству. А згодом відкривають і свій невеличкий місцевий бізнес. До такої категорії можна віднести сезонних працівників (збирання будь-яких ягід чи фруктів) або тих, хто влаштовується працювати в сім'ю (прибиральниці, доглядальниці тощо). За таких умов можна заробити 1 000 – 1 500 євро на місяць.

Третя група емігрантів – люди з грошима. Вони просто насолоджуються життям у райському куточку. Інколи шукають роботу для душі, а не для заробітку.

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