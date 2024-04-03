В Украине с 24 февраля 2022 года не работают аэропорты. Поэтому украинцы часто пользуются услугами румынских и иногда болгарских. Теперь путешественников ждут изменения.

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Что изменилось

С марта 2024 года пассажиры, которые вылетают из аэропортов Болгарии и Румынии в страны Шенгенской зоны, не проходят паспортный контроль. Кроме того, правило действует и на людей, прибывающих в Болгарию и Румынию из стран Шенгенской зоны.

Отмечают, что это очень упростит жизнь. Фактически пассажиры проходят все процедуры так, как будто пользуются услугами внутренних рейсов. Перед вылетом придется пройти контроль безопасности, а после приземления достаточно будет просто забрать вещи и свободно пойти в город.

После того, как Болгария и Румыния присоединились к Шенгенской зоне, местные аэропорты ждет перепланировка. Ранее паспортный контроль был одной из главных процедур, а теперь львиная доля пассажиров освобождены от него.

Теперь украинцы могут находиться на территории Болгарии и Румынии до 90 дней в пределах 180-дневного периода. Кроме того, отмечают, что Румыния приняла более 70 тысяч беженцев.