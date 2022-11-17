Болгарія дозволила українським біженцям залишитися в готелях ще

Нещодавно уряд Болгарії прийняв рішення, що з 15 листопада українців переселятимуть з готелів до державних баз відпочинку. Однак, чимало виступили проти цього, адже більшість з них вже інтегрувались у регіонах мешкання, і зміни стали б новим стресом для біженців, особливо для дітей. Тому країна передумала.

Болгарія дозволила біженцям залишитися в готелях

Уряд дозволив українським біженцям, які евакуювалися до Болгарії через війну, не переїжджати до відомчих баз відпочинку й залишитися в готелях на колишніх умовах ще 4 місяці. Проте є умова для нових біженців з України, повідомив міністр внутрішніх справ Болгарії Іван Демерджієв.

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Так, українським біженцям, які надалі будуть приїздити в Болгарію, доведеться розміститися в таборі для біженців в Єлхово. Це буде тимчасово, на термін до 30 днів. Після закінчення цього терміну їх розподілять по державних базах відпочинку.

Відповідне рішення ухвалив уряд Болгарії після низки акцій протесту, що відбулися наприкінці минулого тижня.

за кілька днів до дати виселення українки вийшли на акції протесту "На захист прав українців у Болгарії". Також українки відправили до влади Болгарії понад 20 запитів, у яких просили представників уряду залишити їх мешкати у готелях, доки не буде готовий реальний план інтеграції біженців.

Зауважимо, наразі в Болгарії проживає близько 11 000 біженців з України.

Труднощі із програмою допомоги українцям у Болгарії: коротко

Труднощі та скандали в Болгарії почались ще наприкінці весни. Так, з 31 травня українці, що безкоштовно проживали в готелях Болгарії, були змушені їх покинути через закінчення гуманітарної держпрограми.

Тоді влада Болгарії заявила, що з початком літнього туристичного сезону не може дозволити собі утримувати громадян України у прибережних готелях – біженців частково переселили в простіші заклади.