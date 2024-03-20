Блокада кордону з Польщею: в УЗ розповіли, що робити, якщо не встигаєте на потяг

Польські протестувальники продовжують блокаду кордону. В Укрзалізниці розповіли, що робити пасажирам, які розуміють, що через це не встигають на свій потяг.

Від 24 лютого 2022 року в Україні не працюють аеропорти. Тому оптимальний спосіб – добиратися в інші країни потягом. Однак через блокаду кордону з Польщею пасажири можуть переживати деякі незручності.

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В Укрзалізниці розповіли, що робити

Пресслужба Укрзалізниці повідомила, що продовжують надходити повідомлення від пасажирів. Люди скаржаться, що через перекриття трас не можуть вчасно дістатися залізничного вокзалу у Перемишлі.

На щастя, в Укрзалізниці знайшли вихід. Для українців знову активують правило "залізної підстраховки".

Ті пасажири, які не встигнуть на свій рейс Укрзалізниці через перекриття польських трас, впродовж доби можуть сісти на інший поїзд з Перемишля, Любліна та Хелма до України за ТИМИ Ж квитками на свій пропущений рейс,

– мовиться у повідомленні.

Скористатися "залізною підстраховкою" зможуть пасажири таких потягів:

№768 Варшава – Рава-Руська (посадка можлива по Любліну);

№32 Перемишль – Запоріжжя;

№52 Перемишль – Київ;

№716 Перемишль – Київ;

№706 Перемишль – Київ;

№90 Перемишль – Київ;

№94 Хелм – Харків;

№24 Хелм – Київ;

№20 Хелм – Київ;

№120 Хелм – Дніпро.

Водночас в Укрзалізниці наголосили, що, на жаль, не можуть гарантувати вільні місця потрібного класу. Проте роблять усе можливе, аби українці могли добратися вчасно та з комфортом.