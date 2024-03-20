Блокада кордону з Польщею: в УЗ розповіли, що робити, якщо не встигаєте на потяг
Джерело:Укрзалізниця
Польські протестувальники продовжують блокаду кордону. В Укрзалізниці розповіли, що робити пасажирам, які розуміють, що через це не встигають на свій потяг.
Від 24 лютого 2022 року в Україні не працюють аеропорти. Тому оптимальний спосіб – добиратися в інші країни потягом. Однак через блокаду кордону з Польщею пасажири можуть переживати деякі незручності.
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В Укрзалізниці розповіли, що робити
Пресслужба Укрзалізниці повідомила, що продовжують надходити повідомлення від пасажирів. Люди скаржаться, що через перекриття трас не можуть вчасно дістатися залізничного вокзалу у Перемишлі.
На щастя, в Укрзалізниці знайшли вихід. Для українців знову активують правило "залізної підстраховки".
Ті пасажири, які не встигнуть на свій рейс Укрзалізниці через перекриття польських трас, впродовж доби можуть сісти на інший поїзд з Перемишля, Любліна та Хелма до України за ТИМИ Ж квитками на свій пропущений рейс,
– мовиться у повідомленні.
Скористатися "залізною підстраховкою" зможуть пасажири таких потягів:
- №768 Варшава – Рава-Руська (посадка можлива по Любліну);
- №32 Перемишль – Запоріжжя;
- №52 Перемишль – Київ;
- №716 Перемишль – Київ;
- №706 Перемишль – Київ;
- №90 Перемишль – Київ;
- №94 Хелм – Харків;
- №24 Хелм – Київ;
- №20 Хелм – Київ;
- №120 Хелм – Дніпро.
Водночас в Укрзалізниці наголосили, що, на жаль, не можуть гарантувати вільні місця потрібного класу. Проте роблять усе можливе, аби українці могли добратися вчасно та з комфортом.