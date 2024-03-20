С 24 февраля 2022 года в Украине не работают аэропорты. Поэтому оптимальный способ – добираться в другие страны поездом. Однако из-за блокады границы с Польшей пассажиры могут переживать некоторые неудобства.
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В Укрзализныце рассказали, что делать
Пресс-служба Укрзализныци сообщила, что продолжают поступать сообщения от пассажиров. Люди жалуются, что из-за перекрытия трасс не могут вовремя добраться до железнодорожного вокзала в Перемышле.
К счастью, в Укрзализныце нашли выход. Для украинцев снова активируют правило "железной подстраховки".
Те пассажиры, которые не успеют на свой рейс Укрзализныци из-за перекрытия польских трасс, в течение суток могут сесть на другой поезд из Перемышля, Люблина и Хелма в Украину по тем же билетам на свой пропущенный рейс,
– говорится в сообщении.
Воспользоваться "железной подстраховкой" смогут пассажиры таких поездов:
- №768 Варшава – Рава-Русская (посадка возможна по Люблину);
- №32 Перемышль – Запорожье;
- №52 Перемышль – Киев;
- №716 Перемышль – Киев;
- №706 Перемышль – Киев;
- №90 Перемышль – Киев;
- №94 Хелм – Харьков;
- №24 Хелм – Киев;
- №20 Хелм – Киев;
- №120 Хелм – Днепр.
В то же время в Укрзализныце отметили, что, к сожалению, не могут гарантировать свободные места нужного класса. Однако делают все возможное, чтобы украинцы могли добраться вовремя и с комфортом.