Однак, найближчим часом є сподівання на стабілізацію ситуації на пунктах пропуску на польсько-українському кордоні. Очікується, що черги вантажівок "розсмокчуться" протягом наступних кількох днів. Про це повідомив міністр інфраструктури Польщі Даріуш Клімчак.
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У Польщі оцінили, коли зникнуть черги на кордоні з Україною
За словами Клімчака, найближчими днями черги на прикордонних переходах зникнуть.
Міністр розповів, що після підписання угоди з перевізниками він зідзвонився з віцепрем'єр-міністром України Олександром Кубраковим та наголосив, що від виконання вимог мітингувальників українською стороною залежить, чи відновлять вони акцію протесту 1 березня.
Польський міністр запевнив, що зробить усе можливе, щоб до 1 березня виконати вимоги польських перевізників.
Клімчак додав, що Україна пішла на зустріч Польщі щодо скасування електронної черги для порожніх фур на польській реєстрації, які повертаються з України. Також термін перебування в Україні польських вантажівок продовжили з 20 до 60 днів.
Блокада українського кордону: основне
- Польські фермери почали блокувати кордон 6 листопада 2023 року. Польські протестувальники вимагали повернути систему пропусків для українських перевізників.
- Пункти пропуску блокували поступово й вже за кілька днів на кордоні утворилися величезні черги. Мовиться про блокування пунктів пропуску "Гребенне – Рава-Руська", "Корчова – Краківець", "Дорогуськ – Ягодин", "Медика – Шегині". Внаслідок таких дій у черзі застрягли кілька тисяч вантажівок.
- До блокування кордону також долучалися й словацькі перевізники. Вони перекривали пункт пропуску "Вишнє – Немєцке" на початку грудня.
- 23 грудня стало відомо, що польські перевізники припинили протест на пункті пропуску "Медика – Шегині". О 09:30 ранку рух було відновлено. Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів у напрямку в'їзду в Україну здійснювався у звичайному режимі.
- 16 січня стало відомо, що польські перевізники готові припинити акцію протесту на українському кордоні. Деблокада пунктів пропуску повинна відбутися в середу, 17 січня, о 13:00. Щоправда, очікують виконання особливих умов.
- До слова, Володимир Зеленський вважає, що ситуація з блокадою – це передвиборча політика Польщі. До того ж він наголосив, що Європейський Союз не підтримує цього.