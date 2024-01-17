Однак, найближчим часом є сподівання на стабілізацію ситуації на пунктах пропуску на польсько-українському кордоні. Очікується, що черги вантажівок "розсмокчуться" протягом наступних кількох днів. Про це повідомив міністр інфраструктури Польщі Даріуш Клімчак.

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У Польщі оцінили, коли зникнуть черги на кордоні з Україною

За словами Клімчака, найближчими днями черги на прикордонних переходах зникнуть.

Міністр розповів, що після підписання угоди з перевізниками він зідзвонився з віцепрем'єр-міністром України Олександром Кубраковим та наголосив, що від виконання вимог мітингувальників українською стороною залежить, чи відновлять вони акцію протесту 1 березня.

Польський міністр запевнив, що зробить усе можливе, щоб до 1 березня виконати вимоги польських перевізників.

Клімчак додав, що Україна пішла на зустріч Польщі щодо скасування електронної черги для порожніх фур на польській реєстрації, які повертаються з України. Також термін перебування в Україні польських вантажівок продовжили з 20 до 60 днів.

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