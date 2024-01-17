Однако в ближайшее время есть надежда на стабилизацию ситуации на пунктах пропуска на польско-украинской границе. Ожидается, что очереди грузовиков "рассосутся" в течение следующих нескольких дней. Об этом сообщил министр инфраструктуры Польши Дариуш Климчак.
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В Польше оценили, когда исчезнут очереди на границе с Украиной
По словам Климчака, в ближайшие дни очереди на пограничных переходах исчезнут.
Министр рассказал, что после подписания соглашения с перевозчиками он созвонился с вице-премьер-министром Украины Александром Кубраковым и подчеркнул, что от выполнения требований митингующих украинской стороной зависит, возобновят ли они акцию протеста 1 марта.
Польский министр заверил, что сделает все возможное, чтобы до 1 марта выполнить требования польских перевозчиков.
Климчак добавил, что Украина пошла на встречу Польши по отмене электронной очереди для пустых фур на польской регистрации, которые возвращаются из Украины. Также срок пребывания в Украине польских грузовиков продлили с 20 до 60 дней.
Блокада украинской границы: основное
- Польские фермеры начали блокировать границу 6 ноября 2023 года. Польские протестующие потребовали вернуть систему пропусков для украинских перевозчиков.
- Пункты пропуска блокировали постепенно и уже через несколько дней на границе образовались огромные очереди. Речь идет о блокировании пунктов пропуска "Гребенное - Рава-Русская", "Корчева - Краковец", "Дорогуск - Ягодин", "Медика – Шегини". В результате таких действий в очереди застряли несколько тысяч грузовиков.
- К блокированию границы также подключались и словацкие перевозчики. Они перекрывали пункт пропуска "Вишнее – Немецкое" в начале декабря.
- 23 декабря стало известно, что польские перевозчики прекратили протест на пункте пропуска "Медика – Шегини". В 09:30 утра движение было возобновлено. Оформление и пропуск через границу грузовых транспортных средств в направлении въезда в Украину осуществлялось в обычном режиме.
- 16 января стало известно, что польские перевозчики готовы прекратить акцию протеста на границе. Деблокада пунктов пропуска должна состояться в среду, 17 января, в 13.00. Правда, ожидают выполнения особых условий.
- К слову, Владимир Зеленский считает, что ситуация с блокадой – это предвыборная политика Польши К тому же он подчеркнул, что Европейский Союз не поддерживает это.