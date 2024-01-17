Однако в ближайшее время есть надежда на стабилизацию ситуации на пунктах пропуска на польско-украинской границе. Ожидается, что очереди грузовиков "рассосутся" в течение следующих нескольких дней. Об этом сообщил министр инфраструктуры Польши Дариуш Климчак.

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По словам Климчака, в ближайшие дни очереди на пограничных переходах исчезнут.

Министр рассказал, что после подписания соглашения с перевозчиками он созвонился с вице-премьер-министром Украины Александром Кубраковым и подчеркнул, что от выполнения требований митингующих украинской стороной зависит, возобновят ли они акцию протеста 1 марта.

Польский министр заверил, что сделает все возможное, чтобы до 1 марта выполнить требования польских перевозчиков.

Климчак добавил, что Украина пошла на встречу Польши по отмене электронной очереди для пустых фур на польской регистрации, которые возвращаются из Украины. Также срок пребывания в Украине польских грузовиков продлили с 20 до 60 дней.

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