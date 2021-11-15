Більше ніж половина магазинів мають намір не обмежуватись одним днем, а продовжити розпродажі до понеділка включно. 90% торгових точок республіки готові взяти участь у святкових акціях і пропонуватимуть знижки.

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Як підготуватись та чого чекати

Під час святкових розпродажів багато популярних торговельних мереж Польщі відчинятимуться раніше і закриватимуть свої двері пізніше, ніж за звичним графіком.

Якщо у вас є улюблений магазин, де ви хочете щось придбати зі знижкою, краще заздалегідь уточнити години роботи. Разом з тим акції обіцяють і в інтернет-версіях ритейлерів.

Що відомо про Black Friday

Свято походить із США, однак останні кілька років відзначається ледь не по всьому світу. Відбувається одразу після Дня подяки та вважається початком сезону розпродажів перед Різдвом.



У східних країнах сезон розпочинається дещо раніше, на так званий "День холостяка" 11 листопада.

До слова, у Польщі існує навіть окремий вебсайт, присвячений чорній п'ятниці. Щороку на ньому публікують інформацію про актуальні розпродажі та акції. Знижки на Black Friday у Польщі сягають 30, 70 та навіть 90% від звичної ціни товару.