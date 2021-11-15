Более половины магазинов намерены не ограничиваться одним днем, а продолжить распродажи до понедельника включительно. 90% торговых точек республики готовы поучаствовать в праздничных акциях и будут предлагать скидки.

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Как подготовиться и чего ждать

Во время праздничных распродаж многие популярные торговые сети Польши будут открываться раньше и закрывать свои двери позже, чем по привычному графику.

Если у вас есть любимый магазин, где вы хотите что-нибудь приобрести со скидкой, лучше заранее уточнить часы работы . Вместе с тем акции обещают и в интернет-версиях ритейлеров.

Что известно о Black Friday Праздник родом из США, однако последние несколько лет отмечается чуть ли не по всему миру. Происходит сразу после Дня благодарения и считается началом сезона распродаж перед Рождеством.



В восточных странах сезон начинается несколько раньше, на так называемый "День холостяка" 11 ноября.