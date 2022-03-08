Чеські броварні припиняють постачання до Росії. Таким чином бізнес демонструє, що засуджує поведінку країни-агресора.

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Чеські пивоварні не постачатимуть продукцію до Росії

Ми не вважаємо зараз важливими продажі чи прибуток від продажу пива до Росії. Ми шукаємо способи допомогти людям, які втікають з України,

– заявив прессекретар пивоварні Bernard Радек Туліс.

Він додав, що зараз в принципі неможливо здійснювати експорт й через зрозумілі логістичні проблеми.

Нагадаємо, що минулого року Bernard експортував 2 000 гектолітрів пива до Росії та 800 гектолітрів до України.

Популярний у Росії бренд Kozel, що належить Plzeňský Prazdroj, теж покидає ринки країни-окупанта. Не матимуть змоги придбати знаменитий темний пінний напій і білоруси.

Цього тижня було ухвалено рішення не приймати замовлення на нашу продукцію з Росії, яка належала експортним ринкам Pilsner Urquell та Kozel. Це стосується і Білорусі,

– повідомив прессекретар компанії Зденек Коварж.

До слова, чеська пивоварна промисловість відмовляється від свого третього за величиною експортного ринку. Минулого року понад 10% всього експорту пива було відправлено до Росії або вироблено за ліцензією на місцевих пивоварних заводах.

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