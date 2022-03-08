Чешские пивоваренные прекращают поставки в Россию. Таким образом, бизнес демонстрирует, что осуждает поведение страны-агрессора.

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Чешские пивоваренные не будут поставлять продукцию в Россию

Мы не считаем сейчас важными продажи или прибыль от продажи пива в Россию. Мы ищем способы помочь людям, которые бегут из Украины,

– заявил пресс-секретарь пивоварни Bernard Радек Тулис.

Он добавил, что сейчас в принципе невозможно осуществлять экспорт и из-за понятных логистических проблем.

Напомним, что в прошлом году Bernard экспортировал 2 000 гектолитров пива в Россию и 800 гектолитров в Украину.

Популярный в России бренд Kozel, принадлежащий Plzenský Prazdroj, тоже покидает рынки страны-оккупанта. Не смогут приобрести знаменитый темный пенный напиток и белорусы.

На этой неделе было принято решение не принимать заказы на нашу продукцию из России, принадлежавшей экспортным рынкам Pilsner Urquell и Kozel. Это касается и Беларуси,

– сообщил пресс-секретарь компании Зденек Коварж.

К слову, чешская пивоваренная промышленность отказывается от третьего по величине экспортного рынка. В прошлом году более 10% всего экспорта пива было отправлено в Россию или произведено по лицензии на местных пивоваренных заводах.