Бізнес у Польщі: кожну десяту компанію в 2023 році заснували українці

Українці у Польщі почали масово відкривати свій бізнес. За першу половину 2023 року кожна десята нова компанія в Польщі належить українцям.

Українські бізнесмени у Польщі показали дуже хороші результати за цей рік: кількість підприємців зросла до понад 14 тисяч. Це майже стільки ж, як за весь 2022-й. Прогрес українців проаналізував Польський економічний інститут (PIE).

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Кожна десята фірма

Для порівняння, за весь 2022 рік у Польщі розпочали власну справу 16 тисяч українців. Тоді кількість українських бізнесів становила 6% від усіх створених підприємств.

Тепер щомісяця у Польщі реєструють не менше 2 000 українських компаній. До повномасштабного вторгнення наші земляки тут відкривали в середньому до 200 підприємств на місяць.

Із початку 2023 року щомісяця ми спостерігаємо створення понад 2 000 українських ФОПів. На українські компанії припадає 67% усіх нових іноземних бізнесів і 10% усіх фірм, створених протягом першої половини 2023 року,

– сказала керівник групи економічного прогнозування Польського економічного інституту Катажина Дембковська.

Найбільше бізнес-проєктів у сфері краси / Фото Unsplash

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Який бізнес популярний

Із лютого 2022 до кінця червня 2023 року в польській Центральній базі інформації про бізнес було зареєстровано 29 400 українських ФОПів. Найбільше – у сфері будівництва, інформації, зв'язку та послуг (85% – перукарські та косметологічні послуги).

Для біженців власний бізнес часто є кращим рішенням, ніж робота найманим працівником. Це гарний спосіб утримувати свої родини та працювати за своєю професійною кваліфікацією.