Про це повідомив заступник міністра МВС Польщі Павел Шефернакер. Ще сьогодні та завтра польські муніципалітети тестуватимуть систему й завершать всі підготовчі етапи до реєстрації біженців з України.

Корисно Знайти житло та підтримати рідних з-за кордону: корисна інформація для українців в Польщі

Детальніше про надання PESEL біженцям з України

Ви отримаєте повну підтримку, пов'язану з охороною здоров'я та соціальним захистом, з дня перетину кордону. Тому ми просимо, щоб не всі ви зверталися до ужендів у перший та другий день. Не можна блокувати їхнє функціонування,

– висловився заступник міністра.

Він застеріг українців від того, що великий наплив людей з 16 числа може паралізувати роботу ужендів та гмінів. У Польщі сподіваються на розуміння цього моменту та зваженість у діях біженців.

Як отримати PESEL в Польщі

Щоб отримати номер PESEL, потрібно звернутися до уженду міста або гміни. При собі слід мати документ, на підставі якого відбувся перетин кордон (біометричний паспорт, внутрішній паспорт України, свідоцтво про народження дітей). На місці треба буде заповнити відповідну заявку. Після цього людині присвоять PESEL.

Нагадуємо, що з початку жорсткої війни, яку розпочала Росія на території України, до Польщі виїхали понад 1,7 мільйона українських громадян.

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