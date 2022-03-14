Об этом сообщил заместитель министра МВД Польши Павел Шефернакер . Еще сегодня и завтра польские муниципалитеты будут тестировать систему и завершат все подготовительные этапы регистрации беженцев из Украины.

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Подробнее о предоставлении PESEL беженцам из Украины

Вы получите полную поддержку, связанную со здравоохранением и социальной защитой, со дня пересечения границы. Поэтому мы просим, ​​чтобы не все вы обращались к ужендам в первый и второй день. Нельзя блокировать их функционирование,

– высказался замминистра.

Он предостерег украинцев от того, что большой наплыв людей из 16 числа может парализовать работу ужендов и гминов. В Польше надеются понимание этого момента и взвешенность в действиях беженцев.

Как получить PESEL в Польше

Чтобы получить номер PESEL, необходимо обратиться к ужендам города или гминам. При себе следует иметь документ, на основании которого произошло пересечение границы (биометрический паспорт, внутренний паспорт Украины, свидетельство о рождении детей). На месте нужно будет заполнить соответствующую заявку. После этого человеку присвоят PESEL.

Напомним, что с начала жесткой войны, которую начала Россия на территории Украины, в Польшу выехали более 1,7 миллиона украинских граждан.