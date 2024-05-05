Розповідаємо, як це працюватиме та які зміни для біженців запроваджують – далі у матеріалі.

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Німеччина вводить єдину платіжну картку для біженців

Запровадження карткової системи було реалізовано для того, щоб обмежити переказ коштів соціальної допомоги мігрантами контрабандистам або закордонним знайомим.

Оновлений закон надає місцевим органам влади право самостійно встановлювати ліміти на зняття готівки власниками карток протягом певного періоду часу. Винятки будуть зроблені для випадків, коли соціальна допомога виплачується готівкою, наприклад, у разі блокування картки.

Що відомо про платіжну картку?

Район Грайц (Тюрингія) ініціював експериментальну програму видачі платіжних карток для біженців, яка стартувала наприкінці грудня 2023 року. Всього було роздано 200 карток, але повідомляється, що 15 біженців з Сирії та Афганістану відмовилися від цієї форми соціальної допомоги і згодом покинули район.

14 з 16 федеральних земель оголосили про свої плани запровадити спільну платіжну картку для біженців до кінця року. Однак, Баварія і Мекленбург-Передня Померанія вирішили дотримуватися власних стратегій у цьому питанні.

Нещодавно Гамбург запровадив нову програму під назвою SocialCard, спрямовану на надання спеціальних банківських карток для біженців. Унікальною особливістю цих карток є те, що вони не мають кредитного ліміту, обмежуючи витрати доступним залишком на рахунку. За цією програмою біженцям дозволено знімати обмежену суму грошей готівкою – до 50 євро на місяць для дорослих і до 10 євро на дитину.

Зауважимо, наразі Німеччина стикається із браком фахівців у різних галузях. Майже 2 мільйони спеціалістів потрібні по всій країні.