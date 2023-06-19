На які труднощі натрапляють українці при пошуку роботи за кордоном – дізнайтеся далі!

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Чому мало біженців знайшли роботу

Мовний бар'єр, нерегулярні пропозиції роботи та обов'язки по догляду за дітьми – основні перешкоди у пошуку роботи втікачами від війни, йдеться у звіті Агентства ЄС з фундаментальних прав (FRA) та Eurofound. Зараз понад 5 140 000 українців мають тимчасовий захист в Європі. Це дає їм доступ до житла, медичної та соціальної допомоги, освіти, ринку праці.

Однак ситуації з пошуком роботи в різних країнах відрізняються. В Естонії, наприклад, четверо з 10 респондентів мали оплачувану роботу, а в Німеччині цей показник становив лише близько 14%.

Це багато в чому пов'язано з мовою. В опитуванні FRA 86% респондентів сказали, що вони мало або взагалі не розмовляють німецькою,

– зазначають у публікації.

Це також пов'язано з великою кількістю нерегулярних, тимчасових і нестабільних робочих місць, які їм пропонують. Або з відсутністю послуг з догляду, які б дозволили більшій кількості людей працювати та пройти навчання.

Згідно з дослідженням Комісії ЄС, біженці зазвичай працюють у галузях, де часто пропонують нерегулярні заробітки. Наприклад, у будівництві, туризмі чи готельному бізнесі, – там, де зараз найбільше бракує працівників. Справа не лише в тому, щоб ці люди мали доступ до роботи, а в тому, щоб вона була якісною і запропонувала гідні умови праці. А для трьох із 10 українців, які працюють за наймом, ситуація інакша.

"Більшість – високоосвічені фахівці"

Відповідно до звіту FRA, часто українці працюють багато годин, нерідко їм недоплачують або не платять взагалі. Також вони часто працюють без контракту, або ж контракт охоплює не всі робочі години.

А тим часом більшість біженців – переважно жінки, які є високоосвіченими фахівцями. Українці стикнулися з проблемою надмірної кваліфікації, тобто вони часто володіють більшою кваліфікацією, ніж вимагається для їх роботи кажуть в Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

У Eurofound і FRA радять прискорити процес визнання кваліфікацій українців, особливо для молодих людей.