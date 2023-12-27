Об этом заявила Нина Грегори, директор Агентства ЕС по предоставлению убежища (EUAA). В какие страны Европы беженцы едут больше всего – читайте дальше.

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Сколько беженцев прибывает в ЕС?

Германия снова возглавила список стран ЕС по количеству заявок в октябре. На нее пришлось 27% от общего количества просьб. Страна опередила Францию и Италию вместе взятых, они на втором и третьем местах.

По словам Нины Грегори, в конце октября в Евросоюзе было зарегистрировано около 4 миллионов украинцев. Это на 320 тысяч больше, чем в январе. Больше всего украинцев нашли убежище в Германии – 1,17 миллиона человек. В Польшу переехали 957 тысяч беженцев из Украины. Чиновница прогнозирует, что эти цифры не будут уменьшаться.

Мир вокруг нас становится все более нестабильным. Поэтому потребность в защите беженцев не уменьшится в 2024 году и дальше, а в некоторых случаях даже возрастет,

– отметила Грегори.

Она добавила, что 2024 год будет "трудным", а это значит, что количество беженцев будет расти и дальше. Нина Грегори подчеркнула, что продление Евросоюзом временной защиты для украинских беженцев еще на один год до марта 2025-го "является сильным сигналом того, что ЕС остается преданным защите убегающих от жестокого и незаконного вторжения".

Поддерживают ли европейцы прием украинских беженцев?

Еврокомиссия опубликовала издание Атласа миграции. В нем есть отдельный раздел, посвященный Украине.

Исследователи показали результаты опроса об отношении европейцев к длительному приему украинских беженцев. 79% граждан ЕС готовы поддерживать переселенцев из Украины в своих государствах. Позитивное отношение к украинцам и предоставлению им убежища несколько уменьшилось, но до сих пор остается высоким.