Які країни ЄС прийняли найбільше українців: перелік лідерів

Найбільше українців прийняла Німеччина. Хто ще потрапив до цього переліку – дізнайтеся нижче!

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Свіжі дані Євростату показують, що основними країнами, які приймали українців, стали:

Німеччина – (1 111 590 осіб або 28% від загальної кількості втікачів від війни); Польща – 991 375 особами (25%); Чехія – 340 090 особами (8%).

Порівняно з кінцем квітня 2023 року станом на кінець травня кількість бенефіціарів тимчасового захисту з України в ЄС зросла на 57 300 осіб. Темпи зростання склали 1,4%.

Найбільше біженців за цей період прийняли: Німеччина – 21 355 осіб (2%), Чехія – 8 240 (2,5%) та Румунія – 3 825 осіб (3%).

Де біженців поменшало?

Проте було кілька країн, де за цей період кількість осіб під тимчасовим захистом зменшилася. У Польщі кількість осіб, які отримали тимчасовий захист, зменшилася на 3 660 осіб (зниження на -0,4%).

Подібним чином у Португалії зафіксовано зменшення на 470 осіб (-0,8 відсотка), а у Франції – на 170 осіб (-0,3 відсотка). В Естонії було незначне зниження на 30 осіб (-0,1 відсотка) щодо кількості бенефіціарів тимчасового захисту.

За цей же період громадяни України становили 98% тих, хто отримав тимчасовий захист в ЄС.

Дорослі жінки становили майже половину (46,6%), більшість з них – жінки у віковій групі 35 – 64 роки. Діти становили трохи більше третини (34,6%), а дорослі чоловіки – менше п'ятої частини (18,8%) від загальної кількості.