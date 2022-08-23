За оцінками ООН у справах біженців, впродовж останніх пів року Україну покинули понад 11 мільйонів людей. Це – найбільша міграційна криза з часів Другої світової війни.

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Масова міграція українців за кордон

Так, з 24 лютого майже третина громадян України роз'їхалися світом в пошуках порятунку від війни та нової домівки. Мовиться про 11,1 мільйона осіб, які через війну стали біженцями. Разом з тим, 4,7 мільйона вимушених переселенців уже повернулися додому, ще значна частина чекає закінчення бойових дій, аби приїхати назад.

Країни, які прийняли найбільше біженців з України