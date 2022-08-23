По оценкам ООН по делам беженцев, за последние полгода Украину покинули более 11 миллионов человек . Это самый большой миграционный кризис со времен Второй мировой войны.

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Массовая миграция украинцев за границу

Так, с 24 февраля почти треть граждан Украины разъехались по миру в поисках спасения от войны и нового дома. Речь идет об 11,1 миллионе человек, которые из-за войны стали беженцами. Вместе с тем 4,7 миллиона вынужденных переселенцев уже вернулись домой, еще значительная часть ждет окончания боевых действий, чтобы приехать обратно.

Страны, принявшие больше всего беженцев из Украины