Про це свідчать результати масштабного опитування, проведеного Бернською Вищою школою прикладних наук (BFH) на замовлення Державного секретаріату у справах міграції (SEM, підрозділ Мін'юсту). Тож, розповідаємо, скільки заробляють українці у Швейцарії.
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Робота українців у Швейцарії
BFH провело у вересні – жовтні 2022 року онлайн-опитування серед українських біженців. Всього у дослідженні взяли участь 8 000 осіб віком від 16 до 59 років із дозволом на проживання категорії S.
Так, приблизно 40% опитаних біженців у Швейцарії добре знають англійську мову, а 70% – мають вищу освіту.
Третина (36%) респондентів заявили, що активно шукають роботу, стільки ж хочуть працювати у Швейцарії. 27% українців пройшли курс профтехнавчання або брали участь в одній з програм працевлаштування. Фактично працюють 15% опитаних. Три чверті тих, хто вже має роботу, хотіли б працювати більше.
Серед працевлаштованих зайнятість виглядає так:
- в середньому біженці працюють за ставкою 70% тижня – у 98% це був стандартний швейцарський трудовий договір, лише у 2% робота була у статусі самозайнятого працівника.
Ті біженці, які працювали за ставкою 70%, в середньому заробляли 4 477 швейцарських франків (4 880 доларів) на місяць.