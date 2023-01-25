Про це свідчать результати масштабного опитування, проведеного Бернською Вищою школою прикладних наук (BFH) на замовлення Державного секретаріату у справах міграції (SEM, підрозділ Мін'юсту). Тож, розповідаємо, скільки заробляють українці у Швейцарії.

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