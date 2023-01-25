Об этом свидетельствуют результаты масштабного опроса, проведенного Бернской Высшей школой прикладных наук (BFH) по заказу Государственного секретариата по делам миграции (SEM, подразделение Минюста). Рассказываем, сколько зарабатывают украинцы в Швейцарии.

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