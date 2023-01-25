Об этом свидетельствуют результаты масштабного опроса, проведенного Бернской Высшей школой прикладных наук (BFH) по заказу Государственного секретариата по делам миграции (SEM, подразделение Минюста). Рассказываем, сколько зарабатывают украинцы в Швейцарии.
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Работа украинцев в Швейцарии
BFH провел в сентябре – октябре 2022 года онлайн-опрос среди украинских беженцев. Всего в исследовании приняли участие 8 000 человек в возрасте от 16 до 59 лет с видом на жительство категории S.
Так примерно 40% опрошенных беженцев в Швейцарии хорошо знают английский язык, а 70% – имеют высшее образование.
Треть (36%) респондентов заявили, что активно ищут работу, столько же хотят работать в Швейцарии. 27% украинцев прошли курс профобучения или участвовали в одной из программ трудоустройства. Практически работают 15% опрошенных. Три четверти уже имеющих работу хотели бы работать больше.
Среди трудоустроенных занятость выглядит так:
- в среднем беженцы работают по ставке 70% недели – у 98% это был стандартный швейцарский трудовой договор, только у 2% работа была в статусе самозанятого работника.
Те беженцы, которые работали по ставке 70%, в среднем зарабатывали 4 477 швейцарских франков (4 880 долларов) в месяц.