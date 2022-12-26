У украинцев выманивают номер PESEL и берут кредиты

Согласно исследованию ChronPESEL.pl и Реестра государственного долга, 27% опрошенных поляков и украинцев в Польше предоставляют номер PESEL. Они не считают это угрозой в отношении своих персональных данных и подозрением на мошенничество.

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Поскольку в Польше PESEL необходим во время посещения многих учреждений, например в больницах, клиниках или других государственных учреждениях, воры пользуются этим. Они звонят по телефону и представляются рабочими банков, поставщиками электроэнергии или интернет-провайдерами.

Отсутствие осторожности в таких ситуациях может привести к требованию денег или к другому использованию наших данных. К нам может прийти запрос на оплату дорогостоящего электронного оборудования, Интернет-контракта или непогашенных платежей по кредиту,

– говорит Бартломей Дрозд, эксперт сайта ChronPESEL.pl.

В таком случае лучше обращаться непосредственно к компании или учреждению, с которым якобы общались. Сам факт того, что собеседник ссылался на банк, не должен снижать бдительность.

Как отмечается в отчете, мошенники часто используют контактные данные, которые часто доступны. Так:

87% опрошенных поляков и украинцев в Польше говорят, что всегда проверяют, какими данными делятся;

13% респондентов заявили, что не проверяют, какую информацию передают другим лицам;

меньше всего внимания уделяют этому молодые люди (18 – 24 года) – 45% признает, что они не проверяют, что происходит с их данными после того, как доверяют их определенной компании.

Исследование по заказу ChronPESEL.pl и Реестра государственного долга под названием "Где наша личная информация?" было проведено с помощью метода CAWI на репрезентативной группе из 1 017 респондентов IMAS International (PAP).

Обратите внимание! С 1 февраля 2023 украинцы, которые будут находиться в Польше, должны будут покрывать стоимость своего проживания. Новыми изменениями предполагается, что граждане Украины, проживающие в таких местах более 120 дней, с марта 2023 вынуждены будут платить 50% средств собственного содержания, но не более 40 злотых в сутки.