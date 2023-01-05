Airbnb надає безкоштовне житло для біженців з України в Польщі: як отримати

5 січня 2023, 09:35
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Джерело:

Мінреінтеграції

Українці можуть отримати безкоштовне житло у Польщі скориставшись онлайн-сервісом з розміщення, пошуку та короткострокової оренди житла Airbnb. Така пропозиція діятиме винятково у столиці країни й тільки для тих, хто прибув у місто після початку повномасштабної війни.

Тимчасове безплатне житло у Польщі від Airbnb

Також особи не повинні були користуватися безплатним житлом від компанії, тоді вони можуть претендувати на цю пропозицію. Орендувати житло українцям можна від 6 до 90 днів, залежно від ситуації.

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Житло можна отримати на сервісі Airbnb. Надають прихисток на:

  • транзитне чи екстрене перебування – до 6 ночей;
  • короткий термін – від 8 до 29 ночей;
  • подовжене перебування від 30 до 90 днів.
Зверніть увагу! У рамках допомоги тимчасове безплатне житло надаватимуть тільки жінкам (зокрема з дітьми) або ж, як виняток, чоловікам вразливих категорій (пенсіонери, особи з інвалідністю або хронічними захворюваннями). Пріоритетними є соціально незахищені категорії населення й особи з інвалідністю.

Як забронювати?

Щоб звернутися по допомогу з тимчасовим житлом, необхідно написати на електронну пошту: iompolandprykhystok@iom.int або зателефонувати на номер: +48 22 490 20 44. У заявці слід обов'язково вказати регіон, в якому ви перебуваєте.

Зауважимо, Польща стала лідером за кількістю переселенців з України. Від початку повномасштабної війни в цій країні знайшли прихисток близько 1,5 мільйона українців.

У лютому Airbnb надав безплатне житло 100 000 біженцям

На початку російського вторгнення Airbnb заявив про намір надати житло для 100 тисяч біженців з України. Долучитись до ініціативи міг будь-хто в Польщі, Німеччині, Угорщині та Румунії. 

Перебування було безкоштовним для біженців – фінансувалося компанією Airbnb.

Автор: Марта Касіянчук