Тимчасове безплатне житло у Польщі від Airbnb

Також особи не повинні були користуватися безплатним житлом від компанії, тоді вони можуть претендувати на цю пропозицію. Орендувати житло українцям можна від 6 до 90 днів, залежно від ситуації.

Читайте також У Гданську відкрився ще один центр оформлення документів для українців

Житло можна отримати на сервісі Airbnb. Надають прихисток на:

транзитне чи екстрене перебування – до 6 ночей;

короткий термін – від 8 до 29 ночей;

подовжене перебування від 30 до 90 днів.