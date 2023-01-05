Временное бесплатное жилье в Польше от Airbnb

Также лица не должны были пользоваться бесплатным жильем от компании, тогда они могут претендовать на это предложение. Арендовать жилье украинцам можно от 6 до 90 дней в зависимости от ситуации.

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Жилье можно получить на сервисе Airbnb. Предоставляют приют на:

транзитное или экстренное пребывание – до 6 ночей;

короткий срок – от 8 до 29 ночей;

удлиненное пребывание от 30 до 90 дней.

Обратите внимание! В рамках помощи временное бесплатное жилье будут предоставлять только женщинам (в том числе с детьми) или, как исключение, мужчинам уязвимых категорий (пенсионеры, лица с инвалидностью или хроническими заболеваниями). Приоритетны социально незащищенные категории населения и лица с инвалидностью.

Как забронировать?

Чтобы обратиться за помощью с временным жильем, необходимо написать на электронную почту: iompolandprykhystok@iom.int или позвонить по телефону: +48 22 490 20 44. В заявке следует обязательно указать регион, в котором вы находитесь.

Заметим, Польша стала лидером по количеству переселенцев из Украины. С начала полномасштабной войны в этой стране нашли убежище около 1,5 миллиона украинцев.

В феврале Airbnb предоставил бесплатное жилье 100 000 беженцам.

В начале российского вторжения Airbnb заявил о намерении предоставить жилье для 100 тысяч беженцев из Украины. Присоединиться к инициативе мог каждый в Польше, Германии, Венгрии и Румынии.

Пребывание было бесплатным для беженцев – финансировалось компанией Airbnb.