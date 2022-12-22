Більшість із них вже встигла отримати дозвіл на проживання у зв'язку з роботою і війною. У Польщі вирішили порахувати, скільки українців мають статус тимчасового захисту. Про це повідомив речник Управління у справах іноземців Якуб Дудзяк.

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Так, 1,66 мільйона іноземців мають дійсний дозвіл на проживання в Польщі. Безперечно найбільшою групою є громадяни України, які отримали 1,36 мільйона дозволів.

За словами Дудзяка, підставою для перебування більшості іноземців є тимчасовий захист відповідно до рішення Ради ЄС у зв'язку із масовим напливом біженців з України.

Наразі це 954 тисяч осіб, у тому числі – 950 тисяч громадян України,

– повідомив він.

Торік дозвіл на проживання у Польщі отримали усього 190 тисяч українців.

Із початком війни право на проживання в цій країні отримали українці та іноземці із посвідкою на проживання в Україні, хто прибув із з 24 лютого 2022 року. Для цього достатньо оформити номер PESEL. Якуб Дудзяк зазначив, що жінки і діти становлять близько 90% осіб, зареєстрованих на цій підставі.

Громадян яких іще країн у Польщі найбільше

Українці отримали у Польщі 1,36 мільйона дійсних дозволів на проживання. Далі найбільше посвідок мають громадяни:

Білорусі – 66,2 тисячі;

Грузії – 18,4 тисячі;

Росії – 18,3 тисячі;

Німеччини – 18 тисяч;

Індії – 13,8 тисячі;

В'єтнаму – 12,5 тисяч.

У відомстві повідомили, що іноземці незмінно воліють селитися в регіонах з великими міськими агломераціями. Найпопулярнішими є такі воєводства: Мазовецьке, Малопольське, Великопольське та Нижньосілезьке.

Польща готується до напливу біженців з України через зиму

Масовані терористичні атаки Росії на українську інфраструктуру можуть спровокувати черговий наплив біженців до Польщі та інших країн ЄС. Експерти прогнозують, що на початку зими українсько-польський кордон може перетнути до пів мільйона громадян України.

Досі багатьом вдавалося впоратися з відсутністю гарячої води та електрики. Взимку це буде важче, тому протягом кількох тижнів спостерігається, що дедалі більше українців тікають від війни, серед іншого й до Польщі. Країна заявила, що готова приймати людей, попри те, що сама Польща бореться з проблемами зростання цін на енергоносії та інфляцією.