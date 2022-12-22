Скільки українців отримали дозвіл на проживання у Польщі
Більшість із них вже встигла отримати дозвіл на проживання у зв'язку з роботою і війною. У Польщі вирішили порахувати, скільки українців мають статус тимчасового захисту. Про це повідомив речник Управління у справах іноземців Якуб Дудзяк.
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Так, 1,66 мільйона іноземців мають дійсний дозвіл на проживання в Польщі. Безперечно найбільшою групою є громадяни України, які отримали 1,36 мільйона дозволів.
Наразі це 954 тисяч осіб, у тому числі – 950 тисяч громадян України,
– повідомив він.
Торік дозвіл на проживання у Польщі отримали усього 190 тисяч українців.
Із початком війни право на проживання в цій країні отримали українці та іноземці із посвідкою на проживання в Україні, хто прибув із з 24 лютого 2022 року. Для цього достатньо оформити номер PESEL. Якуб Дудзяк зазначив, що жінки і діти становлять близько 90% осіб, зареєстрованих на цій підставі.
Громадян яких іще країн у Польщі найбільше
Українці отримали у Польщі 1,36 мільйона дійсних дозволів на проживання. Далі найбільше посвідок мають громадяни:
- Білорусі – 66,2 тисячі;
- Грузії – 18,4 тисячі;
- Росії – 18,3 тисячі;
- Німеччини – 18 тисяч;
- Індії – 13,8 тисячі;
- В'єтнаму – 12,5 тисяч.
У відомстві повідомили, що іноземці незмінно воліють селитися в регіонах з великими міськими агломераціями. Найпопулярнішими є такі воєводства: Мазовецьке, Малопольське, Великопольське та Нижньосілезьке.
Польща готується до напливу біженців з України через зиму
Масовані терористичні атаки Росії на українську інфраструктуру можуть спровокувати черговий наплив біженців до Польщі та інших країн ЄС. Експерти прогнозують, що на початку зими українсько-польський кордон може перетнути до пів мільйона громадян України.
Досі багатьом вдавалося впоратися з відсутністю гарячої води та електрики. Взимку це буде важче, тому протягом кількох тижнів спостерігається, що дедалі більше українців тікають від війни, серед іншого й до Польщі. Країна заявила, що готова приймати людей, попри те, що сама Польща бореться з проблемами зростання цін на енергоносії та інфляцією.